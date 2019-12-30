Банки помогут петербургским властям открыть в городе новые поликлиники и школы

Соглашение Смольного с банками ставит целью сократить дефицит соцобъектов.

Петербургский комитет по экономической политике и стратегическому планированию подписал с ПАО "Банк Санкт-Петербург" соглашение о взаимодействии в сфере создания в городе объектов социальной инфраструктуры. Об этом 21 января сообщила пресс-служба Смольного.

Главной задачей соглашения стало увеличение количества соцобъектов, поэтому в городе появится больше поликлиник, школ и детских садов. Также решится вопрос о синхронном возведении соцобъектов и жилых домов.

По соглашению комитет обязался информировать банк об объектах, которые планирует приобрести в собственность города, а также проводить экспертизу инвестиционных проектов, если банк захочет кредитовать их. Банк, в свою очередь, уведомит комитет о механизмах финансирования проектов и передаст данные о них.

В комитете отметили, что работу в этом направлении продолжат и с другими крупными банками города.

Петербургские власти хотят заключить мировое соглашение с "Метростроем".

Фото: пресс-служба Смольного