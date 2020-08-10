Переводы будут совершаться в установленное время.

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний. С инициативой выступила Ассоциация ФинТех, которую курирует Центробанк, пишет РБК.

АФТ предлагает списывать деньги со счета клиента банка по запросу компаний без дополнительного подтверждения, если он заранее дал на это согласие. Это позволит проводить платёжные операции напрямую между банками плательщика и компании, не привлекая к этому дополнительные платёжные системы. Соответственно не будет списываться комиссия, операции станут дешевле.

Переводы будут совершаться в установленное время. Его определит плательщик вместе с компанией при заключении одобрительного соглашения. Переводы будут проходить с использованием технологии открытых программных интерфейсов.

Ранее мы писали, что банки столкнулись с проблемами при передаче данных коллекторам.

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