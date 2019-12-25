Банки столкнулись с проблемами при передаче данных коллекторам

Это связано с вступлением в силу нового федерального закона

Согласно ему, банки должны разместить в базе Единого федерального реестра юридически значимых сведений данные о коллекторах, долге и должнике. В противном случае им грозит штраф. В то же время кредитные организации не всегда обладают достаточной информацией.

Так, в течение 30 дней после обращения к коллекторам в реестр нужно внести паспортные данные клиента, его место жительства и ИНН. У банков зачастую не оказывается ИНН, так как раньше этот документ им, как правило, не требовался.

Кроме того, у должников остается возможность скрывать новые данные – например, кредитор может не узнать о смене паспорта, так как МВД не представляет такой информации.

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