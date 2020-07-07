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Банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили
Сегодня, 11:21
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Банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили

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На этот сегмент пока приходится менее 1% общего объема рынка автокредитования.

В России крупные банки стали выдавать льготные кредиты на покупку электромобилей. Клиенты смогут у официальных дилеров оформить кредит под 3 и более процента годовых. Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, пока на сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что банк со 2 сентября запускает программу кредитования на новые электромобили, которые доступны сейчас у официальных дилеров. Россияне смогут получить средства на срок до семи лет под т3% годовых. Максимальная сумма кредита составит 7 млн рублей, если минимальный первоначальный взнос будет равняться 20% от стоимости.

Такую же программу запустил уже и Газпромбанк. Клиенты могут взять кредит на покупку электромобиля под 3,9% годовых.

Ранее мы писали, что правительство готовит новые решения по поддержке стартапов. 

Фото: pixabay

Теги: льготные кредиты, покупка электромобилей
Категории: Новости России, Лента новостей,

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