Банки начали выдавать россиянам льготные кредиты на электромобили

На этот сегмент пока приходится менее 1% общего объема рынка автокредитования.

В России крупные банки стали выдавать льготные кредиты на покупку электромобилей. Клиенты смогут у официальных дилеров оформить кредит под 3 и более процента годовых. Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, пока на сегмент приходится менее одного процента общего объема рынка автокредитования.

Зампред правления ВТБ Анатолий Печатников отметил, что банк со 2 сентября запускает программу кредитования на новые электромобили, которые доступны сейчас у официальных дилеров. Россияне смогут получить средства на срок до семи лет под т3% годовых. Максимальная сумма кредита составит 7 млн рублей, если минимальный первоначальный взнос будет равняться 20% от стоимости.

Такую же программу запустил уже и Газпромбанк. Клиенты могут взять кредит на покупку электромобиля под 3,9% годовых.

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