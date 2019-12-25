Правительство готовит новые решения по поддержке стартапов

Мишустин напомнил о создании экосистемы для предпринимателей.

Правительство России готовит новые решения по поддержке стартапов. Об этом на просветительском марафоне "Новое знание" рассказал участникам глава кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что также разрабатываются аналогичные программы для поддержки университетского технологического предпринимательства.

Будем создавать условия для появления стартапов в технологической и цифровых сферах, сопровождать их на всех этапах роста - от идеи до IPO, поддерживать студентов, которые хотят стать предпринимателями и у которых это получается. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт напомнил, что кабмин РФ формирует экосистему университетского технологического предпринимательства за счет введения новых законопроектов.

Мишустин рассказал о промышленных революциях.