Банк "Тинькофф" подал иск на 400 млн рублей к "Вымпелкому"

В марте банк подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей.

В картотеке Арбитражного суда Москвы появился иск банка "Тинькофф" к компании "Вымпелком" на 436,8 млн рублей. В иске третьим лицом выступает ФАС. Суть исковых требований пока неизвестна.

Напомним, что банк в марте подал иск к компании МТС на 1,1 млрд рублей. В документе говорится, что в результате противоправных действий, которые связаны со злоупотреблением МТС своим доминирующим положением на рынке и установлением монопольно высокой цены на смс-рассылки, банк понес убытки. Банк "Тинькофф" ущерб оценил в 1,1 млрд рублей, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что ЦБ отозвал лицензии у петербургского Заубер Банка и московского банка "ИРС". Отметим, что по величине активов в банковской системе России Заубер Банк располагался на 227 месте, а московский банк "ИРС" был на 317 месте.

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