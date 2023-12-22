Банк России выпустил памятные монеты в честь 225-летия Пушкина

Монеты отличаются рельефными изображениями, на которых изображен русский поэт.

Центральный банк России выпустил памятные монеты в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Памятные монеты вошли в серию "Исторические события". ЦБ РФ представил три памятные моменты: серебряную номиналом 3 рубля, серебряную номиналом 100 рублей и золотую номиналом 10 000 рублей. Монеты отличаются рельефными изображениями, на которых изображен русский поэт. Их можно приобрести в АО "Гознак" и банках, у которых есть соглашение с ЦБ РФ о распространении.

Ранее мы сообщали, что ЦБ РФ выпускает две серебряные монеты в память военному летчику Борису Сафонову.

Видео: Банк России