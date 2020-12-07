Банк России прогнозирует сокращение оборота наличных

Регулятор предсказывает постепенное возвращение наличных в банки после резкого всплеска в 2020 году.

Центробанк прогнозирует значительное сокращение оборота наличных денег в России в 2021 году. Об этом в среду, 28 апреля, сообщают "Известия" со ссылкой на ЦБ РФ.

С 2016 года оборот наличных денег в стране увеличивался. А в 2020 году резко вырос объем наличных денег в экономике на 2,8 триллиона рублей до 13,4 триллионов. В Банке России считают, что спрос на бумажные деньги подстегнула пандемия коронавируса и её последствия.

В этом же году Центробанк ожидает постепенного возврата части наличных денег в банки. Но весь процесс может занять несколько лет. Рост популярности безналичных платежей поспособствует сдерживанию оборота кэша.

Эксперты рассказали изданию, что в 2021 году на счета россиян может вернуться до двух триллионов рублей наличных денег. Граждан могут заинтересовать ставки по вкладам, увеличенные вместе с ключевой ставкой.

Ранее Piter.tv сообщал, что ЦБ предупреждает о появлении фальшивых 10-рублевых монет

Фото: pixabay