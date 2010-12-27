Банк России отозвал лицензию у петербургской компании "КРК-Страхование" 

В среду, 21 августа, стало известно, что Банк России отозвал лицензию у "КРК-Страхование". Об этом сообщили клиенты петербургской компании.
"Компания Инчкейп Холдинг уведомляет Вас, что ООО "КРК-Страхование" начало процедуру банкротства. Учитывая сложившуюся ситуацию, рекомендуем Вам обратиться в наш отдел пролонгации для оформления нового полиса каско
сказано в смс-сообщениях от "КРК-Страхование"
По некоторым данным, ЦБ отозвал лицензию из-за того, что "КРК-Страхование" не исправила нарушения страхового законодательства в срок.
Ранее мы сообщали о том, что в автоцентр "Автодом Пулково" нагрянул отряд СОБР с обысками.
Фото:pixabay
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