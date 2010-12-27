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Банк России отозвал лицензию у петербургской компании "КРК-Страхование" 
Сегодня, 20:02
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IRINA_CHALKINA

Банк России отозвал лицензию у петербургской компании "КРК-Страхование" 

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Причиной отзыва регулятор назвал неустранение нарушений страхового законодательства.

В среду, 21 августа, стало известно, что Банк России отозвал лицензию у "КРК-Страхование". Об этом сообщили клиенты петербургской компании.

"Компания Инчкейп Холдинг уведомляет Вас, что ООО "КРК-Страхование" начало процедуру банкротства. Учитывая сложившуюся ситуацию, рекомендуем Вам обратиться в наш отдел пролонгации для оформления нового полиса каско

сказано в смс-сообщениях от "КРК-Страхование"

По некоторым данным, ЦБ отозвал лицензию из-за того, что "КРК-Страхование" не исправила нарушения страхового законодательства в срок. 

Ранее мы сообщали о том, что в автоцентр "Автодом Пулково" нагрянул отряд СОБР с обысками.

Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, цб отозвал лицензию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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