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Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"
Сегодня, 10:22
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matveyvn

Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы"

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Кредитная организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности.

Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Приказ датирован 14.07.2020. Его номер — ОД-1082.

В Центробанке объяснили своё решение тем, что "Народный банк Тувы" нарушал обязательный норматив текущей ликвидности. Также кредитная организация допускала несвоевременное исполнение клиентских платежей. При этом банк не выполнял федеральные законы и нормативные акты.

Ранее мы писали, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Теги: банк россии, народный банк тувы, тува
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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