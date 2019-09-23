Кредитная организация нарушала обязательный норматив текущей ликвидности.

Банк России отозвал лицензию у "Народного банка Тувы". Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Приказ датирован 14.07.2020. Его номер — ОД-1082.

В Центробанке объяснили своё решение тем, что "Народный банк Тувы" нарушал обязательный норматив текущей ликвидности. Также кредитная организация допускала несвоевременное исполнение клиентских платежей. При этом банк не выполнял федеральные законы и нормативные акты.

Ранее мы писали, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.