Банк России отозвал лицензию у Майкопбанка

В кредитной организации назначена временная администрация от ЦБ РФ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у Майкопбанка. Об этом сообщается на официальном сайте кредитного регулятора. Отмечается, что по величине активов банк занимал 321 место в российской системе.

Специалисты считают, что Майкопбанк занижал величину имеющихся финансовых резервов, которые необходимы в случае возможных потерь по ссудной и приравненной к ней задолженности. При этом компания завысила стоимость собственного имущества, чтобы искусственный способом улучшить свои показатели и положение на рынке. Также Майкопбанк якобы нарушал федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность. В отношении организации на протяжении года применялись меры воздействия и ограничения.

Более половины кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. Банк России неоднократно направлял в его адрес предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности. пресс-служба Банка РФ

В настоящее время в Майкопбанке назначена временная администрация от Центробанка.

Начался процесс над владельцем банка "Югра".

Фото: Piter.tv