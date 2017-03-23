Балет "Лебединое озеро"

Балет "Лебединой озеро" представят 1 ноября в Мариинском театре. Начало – в 18:30. Для посетителей старше 6 лет.

В балете "Лебединое озеро" тема борьбы света и тьмы воплотится в историю о девушке, превращенной злым волшебником в лебедя. Старинная легенда тронула сердце П. И. Чайковского. Так, его музыка помогла постановщикам создать запоминающиеся образы героев спектакля.

Сегодня этот балет является одним из самых значимых спектаклей репертуара Театра балета имени Леонида Якобсона. Постановка, которую создали в 2015 году, сразу завоевала любовь зрителей.

Фото: yacobsonballet.ru