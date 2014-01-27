Баканов: сведение МКС с орбиты будут проводить до 2030 года

В "Роскосмосе" рассказали о созданных технических группах.

Сведение международной космической станции (МКС) с орбиты Земли будет производиться до 2030 года включительно. Соответствующее заявление сделал глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в ходе прсс-конференции с журналистами в Хьюстоне. Эксперт уточнил, что технические элементы процесса будут обсуждаться на уровне команд "Роскосмоса" и американского Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). От Москвы группу будет возглавлять заместитель главы государственной корпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев, а от Вашингтона - заместитель руководителя NASA Кеннет Бауэрсокс.

нам важно было сегодня в ключевых моментах найти взаимопонимание. Мы договорились, что до 2028 года мы эксплуатируем совместно МКС, а сведение (с орбиты - ред.) будет производиться до 2030-го включительно. Дмитрий Баканов, глава "Роскосмоса"

Напомним, что Россия продлила работу отечественного сегмента МКС до 2028 года. При этом остальные международные партнёры хотели бы продолжать её до 2030 года. По словам главы "Роскосмоса", проект программы сведения МКС с околоземной орбиты уже разработан, на ео реализацию уйдет около 2,5 лет.

Глава "Роскосмоса": НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости