Глава "Роскосмоса": НАСА готово продлить перекрестные полеты на МКС

Дмитрий Баканов рассказал о том, что будет с программой после 2026 года.

Исполняющий обязанности главы главы американского Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи "подтвердил желание и готовность" продлить м Москвой двухсторонее соглашение о перекрестных полетах на Международную комическую станцию между российским и американским космическими ведомствами. Соответствующее заявление сделал глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в ходе прсс-конференции с журналистами в Хьюстоне. Эксперт ответил на вопрос СМИ о том, будет ли продлен документ на период после 2026 года.

Подписание соглашения - это юридическое действие, но важно было принципиально об этом договориться. И мы рады, что новый руководитель НАСА, который является также министром транспорта Америки, подтвердил желание и готовность продлить это соглашение. Дмитрий Баканов, глава "Роскосмоса"

Напмним, что соглашение о перекрестных полетах было подписано "Роскосмосом" и NASA в июле 2022 года. Программа обеспечивает работу орбитальной станции за счет гарантированного присутствия на борту МКС как минимум одного российского космонавта и американского астронавта даже в случае возникновения на объекте нештатных ситуаций.

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Фото: Telegram / РИА Новости