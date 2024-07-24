Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса

Основательница маркетплейса заметила, что хочет оставить подробности личной жизни скрытыми.

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила в социальных сетях начало бракоразводного процесса со своим мужем Владиславом. Предпринимательница заметила, что в настоящее время ее младшие дети находятся на отдыхе с бабушкой , а старших детей она позавчера лично проводила на поезд в другой город.

Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека. И буду рада, если мне позволят подробности моей личной жизни оставить при себе. Тем не менее я подтверждаю начало бракоразводного процесса. Татьяна Бакальчук, глава Wildberries

Основательница маркетплейса пояснила, что ни от кого не прячется. Она добавила, что все еще находится в Москве, где у нее есть работа. При этом татьяна Бакальчук не смогла ответить на вопрос о том, для цего ее супруг "вводит в заблуждение других людей", а также кем и какой целью была "придумана история с рейдерством". Бизнес-леди уточнила, что не нуждается в спасении.

Бакальчук анонсировала ввод в эксплуатацию склада Wildberries в Шушарах.

Фото и видео: Telegram / Татьяна Бакальчук