Бакальчук анонсировала ввод в эксплуатацию склада Wildberries в Шушарах

К концу года планируется ввести в эксплуатацию 100 тыс. кв. м в Шушарах.

Маркетплейс Wildberries активно работает над восстановлением своего склада в Шушарах в Петербурге, который был поврежден пожаром. По словам генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук, новый объект планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года.

К концу года планируется ввести в эксплуатацию 100 тыс. кв. м в Шушарах, поделилась госпожа Бакальчук на полях Петербургского международного экономического форума, цитирует ТАСС.

Напоминаем, что пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Огонь охватил площадь 70 тыс. кв. м и был потушен только через сутки. В результате пожара пострадали два человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями из-за нарушений правил пожарной безопасности. В марте Wildberries начал объяснять продавцам склада методику расчета убытков.

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