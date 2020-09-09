В Белом доме рассказали, что не хотят конфликтовать с РФ.

Американский президент Джо Байден заявил об отсутствии опасений из-за угрозы ядерной войны. Такое заявление сделал глава государства, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. В свою очередь официальный представитель Белого дома Джен Псаки уточнила прессе, что в настоящее время США не видят причину изменять и повышать уровень готовности российских сил сдерживания.

Даже на протяжении последних месяцев и лет, когда у нас были значительные разногласия с Россией по ряду вопросов, Россия и США соглашались с тем, что использование ядерного оружия повлекло бы за собой разрушительные последствия. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что ни у Североатлантического военного альянса, ни у США нет желания конфликтовать с российской стороной.

WP: в США сообщили о готовности эвакуировать Зеленского с Украины.

Фото и видео: Белый дом