Президент Сша вспомнил о детстве, которое провел в городе Клеймонт.

Американский президент Джо Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды в том регионе, в котором политик провел свое детство. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего выступления, посвященного борьбе с последствиями климатических изменений. Мероприятие состоялось в местном штате Массачусетс. Лидер страны напомнил о том, что многие предприятия и заводы выбрасывают токсичные вещества, парниковые газы и смог.

Знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла автомобиля. Вот почему у меня - и многих других людей, с которыми я вырос, - рак. Джо Байден, президент США

Напомним, что ранее Джо Байден жил в городе Клеймонт, находящимся в штате Делавэр. Неподалеку от этого места раньше находилось много нефтеперерабатывающих заводов. При этом там постоянно дует сильный ветер. Политик уточнил, что в Делавэре фиксировался самый высокий уровень заболеваемости раком по США.

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Фото и видео: Белый дом