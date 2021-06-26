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Байден заявил, что приговор экс-полицейскому Шовину кажется ему подходящим

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Американский президент оценил вынесенный приговор за убийство Джорджа Флойда.

Американский президент Джо Байден заявил, что приговор бывшему полицейскому Дереку Шовину кажется ему подходящим. Соответствующее заявление лидера страны распространил пул журналистов Белого дома. В пятницу политик прокомментировал приговор в отношении экс-правоохранителя, который получил 22,5 лет лишения свободы из-за гибели задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Он ответил на вопрос о мере для Шовина во время брифинга с главой Афганистана Ашрафом Гани, а также с руководителем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой.

Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но мне кажется, согласно руководящим принципам, это кажется подходящим.

Джо Байден, президент США

Напомним, что во время судебного заседания Дерек Шовин не стал извиняться перед родственниками погибшего Джорджа Флойда.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, дерек шовин, джо байден, джордж флойд, миннеаполис
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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