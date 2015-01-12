Глава США рассказал о состоянии после заражения ковидом.

Американский президент Джо Байден заявил, что прекрасно себя чувствует после COVID-19. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках общения с журналистами в Белом доме. Он напомнил, что пять дней находился на жестком карантине из-за инфицирования ковидом. К подиуму политик вышел в черной медицинской маске, но затем снял ее около микрофона.

Я сдал отрицательный тест… Должен сказать, что мое восстановление прошло быстро, и я чувствую себя прекрасно. Джо Байден, президент США

Стоит отметить, что на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома по случаю выздоровления Джо Байдена собрались несколько десятков человек для того, чтобы послушать обращение американского президента. Однако практически никто из них не имел средств санитарно-эпидемиологической защиты. Лидер Белого дома поблагодарил публику и врачей, которые его лечили. По мнению политика, последствия заражения ковидом прошли в легкой форме за счет того, что ранее он вакцинировался. Байден заметил, что его самочувствие позволяло ему "без передышки" работать на протяжении всех прошедших дней в режиме самоизоляции.

Заболевший коронавирусом Байден планирует вернуться к работе в очном режиме к концу недели.

Фото и видео: Белый дом