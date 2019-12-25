Президент США выступил перед началом саммита в Мадриде.

Американский лидер Джо Байден заявил, что НАТО переживает ключевой момент в истории. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках совместной пресс-конференции в Мадриде с премьер-министром Испании Педро Санчесом, посвященной началу саммита Североатлантического военного альянса.

Вы проводите по-настоящему исторический саммит в ключевой момент для нашего альянса…Сегодня мы стоим вместе, чтобы защитить нашу общую безопасность. Джо Байден, президент США

Политик уточнил, что странам НАТО на предстоящем саммите в Мадриде предстоит обсудить совместные международные обязательства в области безопасности, вопрос усиления военного альянса и ответ на российское поведение вокруг Украины. По словам Джо Байдена, страны блока будут едины в поддержке киевского режима и ответе на действия РФ.

Джо Байден заявил, что НАТО угрожает самой себе.

Фото: YouTube / La Vanguardia