Байден вспомнил разговор с Путиным о выборах в США

Президент США напомнил о грядущих выборах в палату представителей Конгресса.

Американский президент Джо Байден заявил, что государственные выборы нужно защищать не только от внешних угроз, но и от внутренних. Политик сообщил об этом журналистам во время выступления в Филадельфии по вопросу избирательных прав граждан. Он уточнил, что этот вопрос затрагивался на его встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Также во время рабочего визита в Европу партнеры интересовались, что будет дальше с Вашингтоном. При этом они отмечали штурм Капитолия, который произошел 6 января.

Защищать выборы нужно не только от угроз снаружи, о чем я говорил с Путиным, но и от угрозы внутри...В НАТО и ЕС они спрашивали, все ли будет хорошо. Цитадель демократии, будет ли она в порядке. Джо Байден, президент США

По слова Байдена, ситуация с Капитолием была невиданным событием для США. Президент добавил, что никогда не видел подобного, а мир удивлен, что же Вашингтон планирует предпринять после этого. Глава Белого дома подчеркнул, что сначала страна столкнулась с необходимостью пройти проверку из-за пандемии, а затем - с проведением промежуточных выборов в палату представителей Конгресса. Выборы запланированы на 2022 год.

Байден представил стратегию борьбы с преступлениями с применением огнестрельного оружия.

Видео: Youtube/Yahoo Finance