В Белом доме рассказали о новой программе по борьбе с оборотом нелегального оружия.

Американский президент Джо Байден представил стратегию борьбы с преступлениями с применением огнестрельного оружия. Документ политик представил во время выступления в Белом доме. В частности, нововведения предусматривают увеличение числа полицейских - прием на работу в правоохранительные органы США будет увеличен.

Наша стратегия предоставляет в том числе финансирование для правоохранительных органов..., чтобы штаты и города имели возможность нанимать больше полицейских и платить им сверхурочно для того, чтобы улучшить охрану порядка в местных сообществах. Джо Байден, президент США

Лидер государства уточнил, что в первую очередь Вашингтон рассматривает в стратегии меры борьбы с оборотом нелегального вооружения среди местного населения, которое реализуется с нарушением законодательства. Второй важной темой в администрации США считают необходимость поддержки полиции за счет федеральных средств.

Байден заявил, что хочет продолжить общение с Россией по вопросам кибербезопасности.

Фот и видео: Белый дом

