Байден: высвобождение части нефти из резервов со временем снизит стоимость бензина в США

Президент США оценил принимаемые администрацией меры по снижению цены на топливо.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что высвобождение части нефти из резервов со временем снизит стоимость бензина на внутреннем рынке США. Такую позицию лидер администрации сообщил в рамках пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне. Глава Белого дома подчеркнул, что страна способна преодолеть топливный кризис, связанный со стоимостью на бензин. Он призвал коллег не ждать, когда цены упадут самостоятельно. Вместо этого власти готовы принимать необходимые меры.

Хотя наши совместные усилия не помогут решить проблему высокой стоимости бензина мгновенно, изменения последуют. На это потребуется время, но еще немного, и вы увидите снижение. В более долгосрочной перспективе мы уменьшим нашу зависимость от нефти по мере перехода на чистые источники энергии. Джо Байден, президент США

Лидер США заверил прессу в том, что повышение стоимости топлива не стало результатом мер президентской администрации, связанных с переходом к использованию чистых источников энергии. Байден не видит связи в борьбе с климатическими изменениями и ростом стоимости бензина в мире.

В Twitter набирает популярность видео комичного ухода Байдена.

Фото и видео: Белый дом

