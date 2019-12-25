Президент США оценил ситуацию, складывающуюся на границе между Минском и Варшавой.

Американский президент Джо Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами на государственной границе с Польшей. Такое заявление политик сделал перед журналистами, находясь у самолета. Он отправился из Вашингтона в собственную резиденцию в Кэмп-Дэвиде штата Мэриленд.

Это вызывает большую озабоченность. Мы сообщили о своей обеспокоенности России. Мы сообщили о нашей обеспокоенности Белоруссии. Мы считаем, что это проблема. Джо Байден, президент США

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза (Латвии, Литвы и Польши) резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч беженцев из Ближнего Востока подошли с белорусской стороны к польской границе. Они разбили на территории лагерь и не уходят. Регулярно группы мигрантов предпринимают попытки прорваться на другую сторону, ломая забор из колючей проволоки. По мнению Александра Лукашенко, в данной ситуации виноват Запад, из-за действий которого люди бегут от военных действий в регионе.

СМИ: Путин и Байден могут встретиться в начале 2022 года.

Фото: Белый дом