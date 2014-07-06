Политик не думает, что решение будет одобрено Римско-католической церковью США.

Американский президент Джо Байден усомнился в запрете ему причащаться в католических храмах США. Об этом политик рассказал журналистам в рамках пресс-конференции в Белом доме. Ранее епископы из местной Римско-католической церкви США проголосовали за документ, который запретит таинство причастия сторонникам абортов. К ним относится в том числе и глава страны. В настоящее время данная инициатива вызывает широкую дискуссию среди общественности. "За" предложение отдали голоса 168 человек, "против" - еще 55, а шестеро предпочли воздержаться.

Это личный вопрос. И я не думаю, что это произойдет. Джо Байден, президент США

Напомним, что глава Белого дома регулярно посещает богослужения. Для США он стал первым президентом-католиком за последние 60 лет. В 2019 году ему ему отказали в причастии в одной из церквей штата Южная Каролина. Это было связано именно с поддержкой политиком абортов.

В США назвали "ерундой" сообщения о приостановке военной помощи Украине.

Фото: Белый дом