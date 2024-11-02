Байден уронил и облизнул медаль на церемонии вручения наград

Американский президент также умудрился уколоть женщину, которой вручал медаль

Американский президент Джо Байден оказался в центре очередного конфуза в Белом доме. На этот раз инцидент произошел во время торжественной церемонии вручения государственных наград в штате Пенсильвания. Лидер Белого дома не смог с первой попытки приколоть на лацкан пиджака женщины медаль "За гражданские заслуги". Камеры зафиксировали, что иностранный политик также случайно уколол награждаемую, после чего уронил награду. Ему удалось поднять медаль, после чего Байден облизнул металлическое крепление.

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Фото и видео: Telegram /РИА Новости США