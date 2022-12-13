Байден собирается провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Карин Жан-Пьер заметила, что нет договоренностей по срокам такого общения.

Американский президент Джо Байден собирается провести телефонный разговор с китайским представителем Си Цзиньпином, но о конкретных планах администрации в Вашингтоне сообщить пока что нечего. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами рассказала официальный представитель главы США Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что власти страны неоднократно говорили о том, что лидер США планирует позвонить своему иностранному коллеге в Пекин, но даты этого мероприятия нет.

Мы считаем, что важно поддерживать открытыми каналы связи с Китаем. Мы считаем важными двусторонние отношения с Китаем <...>, хотя мы и говорим о стратегическом соперничестве с Китаем. И это не изменилось. Мы продолжим движение в этом направлении. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Администрация США в последние недели неоднократно давала понять, что Джо Байден хотел бы провести телефонный разговор с коллегой из КНР Си Цзиньпином.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television