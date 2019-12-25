Байден: снятие коронавирусных ограничений может привести к росту преступности в США

Глава США представил новую стратегию по борьбе с преступностью.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что снятие коронавирусных ограничений может привести к росту преступности в США. Такое заявление политик сделал во время выступления перед журналистами в Белом доме. Глава государства уточнил, что традиционно в Америке уровень преступности увеличивается к летнему сезону.

По мере того как мы выходим из этой пандемии, традиционный летний всплеск преступности может быть более ярко выраженным, чем обычно... Нулевая терпимость по отношению к продавцам оружия.Мы обеспечим, чтобы вы не могли продавать смерть на наших улицах. Джо Байден, президент США

Напомним, что 23 июня Вашингтон опубликовал стратегию по борьбе с преступностью. Администрация Байдена планирует усилить преследование нелегальных торговцев оружием. Полиции обещана поддержка федеральных властей. В частности, предлагается увеличить финансирование правоохранителей. Также чиновники намерены расширить возможности для трудоустройства молодежи, меры социальной адаптации лиц, находившихся в тюрьмах.

В США не намерены предупреждать Россию об ответных мерах на кибератаки.

Фото: Белый дом