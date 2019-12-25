Байден подписал указ о санкциях за признание Россией ДНР и ЛНР

Администрация Белого дома отказалась от финансирования и инвестиций в ДНР и ЛНР, а также прекратила торговлю с ними.

В понедельник, 21 февраля, глава Белого дома Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в тексте указа, который распространила пресс-служба Белого дома.

Штаты отказались от финансирования и инвестиций в ДНР и ЛНР, а также прекратили торговлю с ними. Администрация Байдена во главе с президентом запретила ввоз в США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий из ДНР и ЛНР, "экспорт, реэкспорт, продажу или поставки". В тексте указа говорится, что американская администрация вправе пополнить санкционный список лиц, ведущими деятельность в ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Включение в санкционный список будет означать, что им будет запрещено иметь активы в США, а американские компании не смогут вести с ними бизнес.

Указ содержит упоминание о том, что решение России о признании ДНР и ЛНР противоречит обязательствам государства в рамках минских соглашений и еще больше ставит под угрозу мир, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее мы сообщили, что 86% российских пользователей соцмедиа поддержали решение о признании независимости ЛНР и ДНР.

Фото: Белый дом