Байден подошел к журналистам, отвернулся и ушел

Глава США стал участником очередного конфуза в Белом доме.

Американский президент Джо Байден в Вашингтоне вышел к журналистам на лужайку около Белого дома, но не стал давать никаких комментариев, а просто удалился от представителей СМИ. Этот забавный инцидент попал на кадры видеозаписи очевидцев. В ролике показано, что политик сначала стоял перед репортерами, поулыбался, развел руками и пошел в обратном направлении. Недавно едущий телеканала Fox News Такер Карлсон объявил о том, что Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить., а местным журналистам запрещают говорить на эту тему. В качестве доказательства своих слов телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые глава государства делал в ходе своих выступлений.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian