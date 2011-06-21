Глава США призвал НПЗ перерабатывать больше нефти в топливо для автомобилей.

Американский президент Джо Байден ожидает рекордного объема добычи нефти в США в 2023 году. Соответствующее заявление сделал в рамках своего видеообращения к нации и Конгрессу глава государства.

Только в этом месяце США производили 12 миллионов баррелей нефти в день. Это выше, чем в среднем при моем предшественнике. Мы на пути к установлению нового рекорда в следующем году. Джо Байден, президент США

Байден призвал национальные нефтеперерабатывающие предприятия США нарастить производство бензина ради снижения стоимости на энергетические ресурсы, которые в настоящее время бьют исторические рекорды внутри страны. Президент считает, что компаниям требуется перегонять большие объемы нефти в бензин.

Байден признал, что отмена топливного налога не даст достаточного снижения цен на горючее.

Фото и видео: Белый дом