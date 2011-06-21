Байден признал, что отмена топливного налога не даст достаточного снижения цен на горючее

Глава США рассказал о работе над проблемой в долгосрочной перспективе.

Американский президент Джо Байден признал, что предлагаемая Белым домом временная отмена топливного налога не даст достаточного снижения цен на горючее в стране в рамках краткосрочной перспективы. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках своего видеообращения к нации. Политик напомнил, что администрация продолжает работу над проблемой, чтобы урегулировать ее в долгосрочной перспективе.

Приостановка действия топливного налога сама по себе не исправит проблему. Но она хотя бы немного облегчит ситуацию для семей … по мере того, как мы продолжаем работать над снижением цен. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома Джо Байден также призвал американские компании и всю профильную экономическую отрасль наращивать объемы нефтепереработки в свете высокой стоимости на топливо и энергетические ресурсы. По мнению политика, рост объемов добычи нефти позитивно скажется на снижении цен.

Байден попросил Конгресс на три месяца отменить топливный налог в США.

Фото и видео: Белый дом