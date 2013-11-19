Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины

Глава США считает, что регион сможет выстоять в кризисе.

Американский президент Джо Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за украинского кризиса. По мнению главы государства, региональный конфликт рискует затянуться и стать состязанием на выносливость. Такой информацией политик поделился с журналистами, выступая перед ними в Белом доме.

Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание — что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа. Джо Байден, президент США

По словам лидера США, данный аспект будет обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Испании, который состоится в Мадриде.Американский президент добавил, что что не боится "трещин" в общих подходах коллективного Запада к конфликту между Россией и Украиной.

После инцидента с падением с велосипеда Байден подпрыгнул три раза.

Фото и видео: Белый дом