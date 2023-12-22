Байден ответил на слова о "проблемах с памятью" в докладе спецпрокурора

Глава США оценил доклад Роберта Хёра о правонарушении.

Американский президент Джо Байден в ответ на доклад специального прокурора, в котором тот говорит о плохой памяти лидера Белого дома, заявил, что с его памятью все хорошо, поэтому никакие советы политику не нужны. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе брифинга с журналистами в Вашингтоне.

Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Я... поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации. С моей памятью все в порядке... взгляните на то, что я сделал с тех пор, как стал президентом. Джо Байден, президент США

Специальный прокурор США Роберт Хёр в четверг, 8 февраля, опубликовал в социальных сетях доклад по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Джо Байденом. В тексте говорилось о том, что президенту страны не грозит уголовное преследование по итогам проведенного расследования. В докладе эксперт заметил, что лидер Белого дома хранил секретные бумаги по "невинной ошибке", связанной с проблемами с памятью.

Байден сказал, что недавно общался с покойным президентом Франции Митерраном.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США