Президент США и его супруга не соблюли протокол.

Американский президент Джо Байден оконфузился перед королевской семьей в Испании. Встреча между семьями состоялась в Мадриде. Лидер белого дома в очередной раз нарушил протокол. Вопреки установленным требованиям политик сначала поздоровался с королевой Летисией, а не с Филиппом VI. После этого глава США приобнял хозяйку вечера за талию. Издание Le Razon ранее сообщило о том, что первая леди США Джилл Байден также поставила в неудобное положение королеву Испании. Американка приехала с опозданием на встречу. Она также забыла снять солнцезащитные очки в начале мероприятия.

Напомним, что президент Джо Байден уже не в первый раз нарушает королевский протокол. В частности, он вместе со своей женой приехал на саммит "Большой семерки" в 2021 году позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II.

Байден заявил, что НАТО переживает ключевой момент в истории.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье