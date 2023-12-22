Байден назвал причину нападения ХАМАС на Израиль

Глава США несколько раз оговорился в ходе выступления. Он ошибочно назвал членов ХАМАС "хуситами".

Одной из причин нападения радикального палестинского движения ХАМАС на еврейское государство стало стремление Вашингтона нормализовать отношения между Саудовской Аравией и Израилем. Соответствующее заявление лидер Белого дома Джо байден сделал в ходе выступления в вашингтонской администрации на конференции мэров местных городов.Политик напомнил участникам мероприятия о том, что Евросоюз и США в 2023 году на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели выступили в поддержку инициативы по формированию транспортно-экономического коридора, соединяющего Индию со странами Европы и Ближнего Востока. Президент Джо Байден заметил, что железная дорога будет проходить Эр-Рияда "до самой Англии, будет проходить под водой".

Я думаю, что одна из причин, по которой хуситы, <...> причина, по которой ХАМАС сделало то, что сделало, заключалась в том, что я собирался добиться сделки с Саудовской Аравией и хотел нормализовать отношения. Я имею в виду, полностью нормализовать отношения с Израилем и привлечь шесть других арабских стран, чтобы изменить динамику в регионе. Джо Байден, президент США

Во время своей речи глава государства допустил несколько оговорок.

Байден сфотографировался с женщиной, которой не было.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США