Байден на встрече с Си Цзиньпином: США не будут создавать блок против Китая

Президент США рассказал о политике страны в отношении Пекина.

Американский президент Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином указал, что США не будут создавать блок против Китая. Об этом сообщили местные журналисты из Центрального телевидения Пекина. В СМИ уточнили, что такой позицией Вашингтон поделился с иностранными представителями во время проведения виртуального саммита. При этом Байден напомнил коллеге об ответственности за то, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный масштабный конфликт. Белый дом предложил Китаю установить определенные ограничения в двусторонних отношениях.

Как я уже говорил ранее, мне кажется, что наша ответственность как лидеров Китая и США заключается в том, чтобы конкуренция между нашими двумя странами не переросла в конфликт, преднамеренный или непреднамеренный. Просто прямая конкуренция. Джо Байден, президент США

Вашингтон придерживается принципа "одного Китая" в долгосрочной и последовательной перспективе, поэтому не поддерживает "независимость Тайваня". США призвали коллег к стабильности в регионе и сохранении мира в зоне Тайваньского пролива. При этом Вашингтон отказывается от попыток изменения политического строя в КНР и не планирует создавать военный блок для противостояния КНР.

Байден выразил России и Белоруссии беспокойство кризисом с мигрантами.

Фото: Белый дом

