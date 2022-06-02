Байден допустил продолжение закупок нефти РФ по ценам ниже рынка

В Белом доме рассказали, что Запад хочет заставить Россию продавать свои ресурсы ниже рыночной стоимости.

Американский президент Джо Байден допустил продолжение закупок российской нефти по ценам ниже рынка. Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая на брифинге с журналистами в Вашингтоне. По словам политика, Евросоюз сейчас изучает возможность принятия таких ограничений, при которых Москву вынудят реализовывать свои энергетические ресурсы по стоимости, которая станет ниже рыночной. Также в ЕС принимают постановления по дальнейшему сокращению закупок из РФ.

И рассматриваются самые разные вопросы относительно того, что можно сделать. Может быть, даже закупать нефть по ограниченной цене. Джо Байден, президент США

Лидер США подчеркнул, что в Брюсселе одна из возможностей предполагает, что у российской стороны была бы "непреодолимая потребность" продавать свою нефть по более низкой стоимости, чем фиксируется сейчас. Дополнительных подробностей американский президент приводить не стал.

Байден не поддерживает тотальный запрет на продажу оружия.

Фото и видео: Белый дом

