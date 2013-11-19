Байден анонсировал новую пандемию

Президент США надеется на выделение дополнительных средств на борьбу с ковидом.

Американский президент Джо Байден анонсировал миру новую пандемию. Соответствующей информацией глава государства поделился с местными журналистами в рамках выступления на брифинге в Белом доме, посвященном вопросу борьбы с эпидемиологическими инфекциями. По словам политика, на эти задачи стране потребуется "больше денег". Таким образом лидер страны ответил на вопрос СМИ о дополнительном финансировании проекта по противодействию коронавирусу в США.

Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги. Джо Байден, президент США

По данным национального Университета Джонса Хопкинса число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По данному показателю страна опережает остальные.

Байден ожидает "игру на выживание" от России и Европы из-за Украины.

Фото и видео: Белый дом