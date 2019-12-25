Байден: США должны продемонстрировать РФ и КНР способность решать проблемы

Глава США призвал демократические страны объединиться в борьбе с автократией.

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и другие демократические страны должны продемонстрировать РФ и КНР способность решать проблемы. Такое заявление глава Белого дома сделал в рамках видеоконференции с представителями региональных властей. По мнению политика, ранее официальные представители некоторых государств выражали общественности уверенность в том, что США "ничего не могут сделать". В Ирландии для примера заявляли, что Америка не способна справиться даже с коронавирусной инфекцией, а поэтому Вашингтон не способен вести за собой.

США и демократические страны могут объединиться и решить серьезные проблемы. Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела. Джо Байден, президент США

Глава США уточнил, что сомнения в американских возможностях также высказывали участники саммита НАТО и Группы семи. Байден полагает, что Москва и Пекин считают необходимым ответом автократию, так как видят, что демократические сообщества не в состоянии объединить усилия.

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Фото: Белый дом