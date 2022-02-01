Бах vs Чайковский в Петрикирхе

Концерт из цикла Битва Клавиров пройдет 27 июля в Петрикирхе. Начало в 15:00. Ценз - 0+

Орган и рояль, Бах и Чайковский. Их музыка не часто звучит рядом в рамках одного концерта, но формат музыкальной "дуэли", столь любимый в западной Европе XVII-XIX вв., оживет на Невском 22-24 - в стенах кафедрального собора Петрикирхе.

Но, конечно же, мы не будем выяснять, кто из Гениев ярче и более талантлив - сравнить их невозможно, как невозможно сравнивать красоту Луны и Солнца. Но у вас есть уникальная возможность насладиться действительно оригинальным форматом, где орган и рояль поочередно, в духе классического музыкального поединка исполняют музыку двух великих композиторов, разминувшихся в веках. Лучшие музыканты Петербурга, необычный формат и великолепная акустика Петрикирхе!

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Подробнее о концерта на сайте www.amadeusconcerts.ru

Фото предоставлено организатором Amadeus Concerts

