Бабушка избитого до смерти младенца рассказала о его матери

Пенсионерка назвала гражданскую жену сына болезненным и плохо воспитанным человеком.

Бабушка 4-месячного мальчика, которого до смерти избила пьяная мать в Сестрорецке, рассказала об отношениях с невесткой. В беседе с 78.ru она назвала гражданскую жену сына болезненным и плохо воспитанным человеком.

Пенсионерка рассказала, что мальчик родился недоношенным. Мать принесла его домой 28 января и до 11 марта не рассказывала, какого пола ребенок. "Она [мать] от меня скрывала", - заявила бабушка.

18 марта пенсионерка обращалась в полицию по факту плохого обращения с младенцем. Женщина назвала родителей ребенка очень грубыми людьми.

Трагедия произошла в ночь на 13 мая. В полицию обратился отец ребенка. Вернувшись домой, он обнаружил труп своего маленького сына с многочисленными ушибами и ссадинами. Его гражданская супруга находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что травмы ребенку нанесла его мать. От полученных увечий мальчик скончался на месте происшествия.

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