B Петербурге с начала года не выявили случаев гриппа

В четверг, 21 января, начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщила, что с начала зимы в Петербурге не зарегистрировали ни одного случая заболевания гриппом.
Специалист считает, что такой положительный результат принесла активная прививочная кампания против гриппа. От гриппа привились около 60% населения. К тому же на ситуацию повлияли распространение коронавирусной инфекции и ограничительные меры, введенные Смольным в новогодние праздники. Чхинджерия отметила, что сезон гриппа продлится до конца марта.
Ранее мы писали, что в Петербурге не выявили повторных случаев заражения коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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Хватит врать ,люди нк дураки
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Врать не надоело,я гриппом болел и каждый год болеею.
Ложь