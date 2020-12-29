B Петербурге с начала года не выявили случаев гриппа

Ранее специалисты отмечали, что заболеваемость гриппом в Петербурге находится на неэпидемическом уровне.

В четверг, 21 января, начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщила, что с начала зимы в Петербурге не зарегистрировали ни одного случая заболевания гриппом.

Специалист считает, что такой положительный результат принесла активная прививочная кампания против гриппа. От гриппа привились около 60% населения. К тому же на ситуацию повлияли распространение коронавирусной инфекции и ограничительные меры, введенные Смольным в новогодние праздники. Чхинджерия отметила, что сезон гриппа продлится до конца марта.

Ранее мы писали, что в Петербурге не выявили повторных случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV