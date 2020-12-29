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B Петербурге с начала года не выявили случаев гриппа
Сегодня, 15:16
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smirenny

B Петербурге с начала года не выявили случаев гриппа

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Ранее специалисты отмечали, что заболеваемость гриппом в Петербурге находится на неэпидемическом уровне.

В четверг, 21 января, начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия сообщила, что с начала зимы в Петербурге не зарегистрировали ни одного случая заболевания гриппом. 

Специалист считает, что такой положительный результат принесла активная прививочная кампания против гриппа. От гриппа привились около 60% населения. К тому же на ситуацию повлияли распространение коронавирусной инфекции и ограничительные меры, введенные Смольным в новогодние праздники. Чхинджерия отметила, что сезон гриппа продлится до конца марта. 

Ранее мы писали, что в Петербурге не выявили повторных случаев заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: грипп и орви, заболеваемость гриппом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 16:15

Хватит врать ,люди нк дураки

    

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Аноним
Сегодня 16:15

Врать не надоело,я гриппом болел и каждый год болеею.

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Аноним
Сегодня 16:03

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