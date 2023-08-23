Повреждённый после падения БПЛА дом в Химках попал на видео

Также беспилотник задел продуктовый магазин. Никто не пострадал.

В микрорайоне Старбеево в Химках произошло падение БПЛА: в результате оказались повреждены несколько домов и продуктовый магазин. Кадры с места происшествия публикует телеканал "360".

Так, дрон задел угол второго этажа у одного дома, а у другого лежат осколки. На месте работают полицейские, территорию возле торговой точки оцепили. По словам местных жителей, они услышали звуки взрывов и видели падение беспилотника накануне ночью. Аппарат был сбит системами ПВО.

Глава городского округа Дмитрий Волошин отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Власти окажут помощь гражданам в восстановлении жилья.

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Видео: телеканал "360"