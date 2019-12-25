Сын погибшей в Москве пары диггеров опознал родителей по фото

Мужчина уверен, что родители узнали об экскурсии по рекламному объявлению в интернете.

Сын супругов-диггеров, которые погибли на экскурсии по московским коллекторам, опознал отца и мать по фотографии. Об этом мужчина рассказал в беседе с телеканалом "360".

Собираюсь на опознание. Фото мне показывали − в общем, это они… Они были обыкновенными туристами: ходили на байдарках, в горы. Захотели сходить туда − вот с таким результатом. собеседник телеканала "360"

Мужчина уверен, что родители узнали об экскурсии по рекламному объявлению в интернете и отправились туда со знакомой. Напомним, что злополучная экскурсия по подземной реке Неглинке проходила в воскресенье, 20 августа. В ней принимало участие 7 человек и экскурсовод. Как установили сотрудники СУ СК по Москве, мероприятие не отвечало требованиям безопасности. Официально сообщено о 4-ёх погибших. Один из организаторов экскурсии задержан.

Ранее мы сообщили о том, что родственница погибших в Москве диггеров дала комментарий о семье.

Фото: РИА "Новости"