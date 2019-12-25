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БДТ представит спектакль "Недоросль" в видеоигре Minecraft
Сегодня, 8:18
141
nastya960

БДТ представит спектакль "Недоросль" в видеоигре Minecraft

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Показ состоится 15 декабря в 21:00.

Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова 15 декабря на виртуальной сцене представит Minecraft-спектакль по мотивам произведения Дениса Фонвизина "Недоросль".

Это будет третья постановка в подобном формате. До этого зрителям были представлены виртуальные версии "Моцарта и Сальери", "Вишневого сада".

Создатели постановки Эдгар Закарян и художник-архитектор Андрей Воронов перенесут действие из дворянского дома в свинарник, главный герой – 16-летний Митрофанушка, сын богатой помещицы Простаковой, которая вырастила его глупым и избалованным. Показ состоится в 21:00.

БДТ вернет деньги за билеты, приобретенные для зрителей младше 16 лет.

Фото: Piter.TV; БДТ

Теги: minecraft, бдт, недоросль, постановка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
mishulin
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