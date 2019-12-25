БДТ представит спектакль "Недоросль" в видеоигре Minecraft

Показ состоится 15 декабря в 21:00.

Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова 15 декабря на виртуальной сцене представит Minecraft-спектакль по мотивам произведения Дениса Фонвизина "Недоросль".

Это будет третья постановка в подобном формате. До этого зрителям были представлены виртуальные версии "Моцарта и Сальери", "Вишневого сада".

Создатели постановки Эдгар Закарян и художник-архитектор Андрей Воронов перенесут действие из дворянского дома в свинарник, главный герой – 16-летний Митрофанушка, сын богатой помещицы Простаковой, которая вырастила его глупым и избалованным. Показ состоится в 21:00.

БДТ вернет деньги за билеты, приобретенные для зрителей младше 16 лет.

Фото: Piter.TV; БДТ