БДТ представит спектакль "Недоросль" в видеоигре Minecraft

Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова 15 декабря на виртуальной сцене представит Minecraft-спектакль по мотивам произведения Дениса Фонвизина "Недоросль".
Это будет третья постановка в подобном формате. До этого зрителям были представлены виртуальные версии "Моцарта и Сальери", "Вишневого сада".
Создатели постановки Эдгар Закарян и художник-архитектор Андрей Воронов перенесут действие из дворянского дома в свинарник, главный герой – 16-летний Митрофанушка, сын богатой помещицы Простаковой, которая вырастила его глупым и избалованным. Показ состоится в 21:00.
БДТ вернет деньги за билеты, приобретенные для зрителей младше 16 лет.
Фото: Piter.TV; БДТ
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