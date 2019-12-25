БДТ представил спектакли молодых режиссёров в новом сезоне

В БДТ стартует проект, в рамках которого у молодых режиссеров появится возможность проявить себя.

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что в 103 театральном сезоне в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова стартует проект "Стратегии художественного развития". Зрители увидят работы молодых режиссеров.

Первым покажут спектакль "В поисках утраченного времени" о мотивам романа Марселя Пруста. Спектакль задуман как сериал: первая часть выйдет в ноябре, вторая – в мае. В декабре состоится премьера первой части триптиха "Возможности легкого жанра". В марте пройдет показ спектакля "Хлоднокровное убийство" по роману Трумена Капоте.

Помимо этого работу продолжает интернет-ресурс БДТdigital. Сейчас на сайте проходит виртуальная выставка плакатов дизайнера Игоря Гуровича, а в свободный доступ выложены все проекты, сделанные театром с апреля по июль.

Ранее мы писали, что БДТ имени Товстоногова откроет театральный сезон 5 сентября.

Фото: bdt.spb.ru