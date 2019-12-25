Очереди на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже днем 21 февраля

Впереди россиян ожидают праздничные выходные.

Длинные выходные в честь защитников Отечества фактически стартуют уже в пятницу, 21 февраля. Поэтому очереди на границе с Финляндией и Эстонией ожидаются уже завтра в обед. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Как отметили в ведомстве, во время праздников, пассажиропоток превышает пропускную способность в 2-3 раза. В связи с этим таможенники несут службу в усиленном режиме.

Пиковые нагрузки на пунктах пропусков ожидаются в следующее время:

"Торфяновка"

Ажиотаж на выезд из России – 21 февраля с 16:00 до 21:00 и 22-23 февраля с 09:00 до 14:00.

На въезд в Россию – 23 февраля с 18:00 до 22:00 и 24 февраля с 17:00 до 23:00.

"Брусничное"

Очереди на выезд из России прогнозируют 21 февраля с 17:00 до 22:00, 22 февраля с 07:00 до 14:00 и 23 февраля с 07:00 до 14:00.

На въезд – 23 февраля с 17:00 до 21:00 и 24 февраля с 16:00 до 23:00.

"Светогорск"

Из России – 21 февраля с 18:00 до 21:00 и 22-23 февраля с 08:00 до 13:00.

В Россию – 23 февраля с 17:00 до 20:00 и 24 февраля с 16:00 до 21:00 (въезд).

"Ивангород"

Въезд в Нарву будет затруднен 24 февраля с 15:00 до 22:00.

И выезд из Нарвы – 21 февраля с 16:00 до 22:00 и 22 февраля с 09:00 до 14:00.

Мужчины на выходных смогут бесплатно посетить музеи "Царского Села".

Фото: pixabay