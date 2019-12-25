Очереди на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже днем 21 февраля

Длинные выходные в честь защитников Отечества фактически стартуют уже в пятницу, 21 февраля. Поэтому очереди на границе с Финляндией и Эстонией ожидаются уже завтра в обед. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Как отметили в ведомстве, во время праздников, пассажиропоток превышает пропускную способность в 2-3 раза. В связи с этим таможенники несут службу в усиленном режиме.
Пиковые нагрузки на пунктах пропусков ожидаются в следующее время:
"Торфяновка"
Ажиотаж на выезд из России – 21 февраля с 16:00 до 21:00 и 22-23 февраля с 09:00 до 14:00.
На въезд в Россию – 23 февраля с 18:00 до 22:00 и 24 февраля с 17:00 до 23:00.
"Брусничное"
Очереди на выезд из России прогнозируют 21 февраля с 17:00 до 22:00, 22 февраля с 07:00 до 14:00 и 23 февраля с 07:00 до 14:00.
На въезд – 23 февраля с 17:00 до 21:00 и 24 февраля с 16:00 до 23:00.
"Светогорск"
Из России – 21 февраля с 18:00 до 21:00 и 22-23 февраля с 08:00 до 13:00.
В Россию – 23 февраля с 17:00 до 20:00 и 24 февраля с 16:00 до 21:00 (въезд).
"Ивангород"
Въезд в Нарву будет затруднен 24 февраля с 15:00 до 22:00.
И выезд из Нарвы – 21 февраля с 16:00 до 22:00 и 22 февраля с 09:00 до 14:00.
Мужчины на выходных смогут бесплатно посетить музеи "Царского Села".
Фото: pixabay
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