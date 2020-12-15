Азербайджан сообщил о начале обмена пленными с Арменией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
Известно, что в Баку вернулись 12 человек, в Ереван — 44. Переговоры со стороны российских миротворцев вёл главнокомандующий силами РФ в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ
Ранее российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Карабахе.
Видео: Минобороны России
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