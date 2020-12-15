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Азербайджан сообщил о начале обмена пленными с Арменией

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В Баку вернулись 12 человек.

Азербайджан сообщил о начале обмена пленными с Арменией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Известно, что в Баку вернулись 12 человек, в Ереван — 44. Переговоры со стороны российских миротворцев вёл главнокомандующий силами РФ в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

В результате достигнутых договоренностей, 14 декабря обмен военнопленными состоялся.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

Ранее российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Карабахе.

Видео: Минобороны России

Теги: азербайджан, армения, обмен военнопленными
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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